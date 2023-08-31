CHP Kayseri İl Başkanı Keskin: 'Ulusal bayramların değerlerinin yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile resepsiyon programı düzenlendi. Programda konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Ulusal bayramların değerlerinin yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen programa, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, yönetim ve parti üyeleri katıldı. Programda konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “30 Ağustos Zafer Bayramı aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu demektir. Çünkü Lozan’ın önünü açan 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna sebep olan Lozan’dır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ulusal bayramlarının değerini olabildiği kadar yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizde kongre sürecinin başlangıcı mahalle delegesi seçimleri ile başlar. Yani mahallede üye olanlar temsil etmek için delege dediğimiz üyelerimizi seçerler. Seçilen mahalle delegeleri ilçe yönetimlerini ve ilin delegelerini seçerler. İl de seçilen il delegeleri de il yönetimini, üst kurultay delegelerini ve disiplin kurulunu seçerler. Biz mahalle delegesi seçimlerini bir ilçemiz haricinde bitirdik. İlçe kongrelerimizden de 16 ilçeden 12 tanesini bitirdik, 4 tanesi kaldı. Şu anda il başkanlığı için adaylık konusunda herkesin yorumladığı devam etme yönünde. Vatandaşlarımızdaki ve partililerimizdeki düşüncede o şekilde. Biz arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Çünkü ben atanırken arkadaşlarıma ‘3 aylığına atandık. 3 ay sonra belki hiç birimiz burada aday olmayacağız veya hepimiz birlikte olacağız. Devam etmek isteyen bütün arkadaşlarımızla devam edeceğiz’ diye söz verdim. Biz o konu ile ilgili özel bir toplantı yapacağız” dedi.