CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, “Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Kayseri’de belediyeler üzerinde bir muhalefet yapıldığına inanmadığını söyleyen Keskin, “Ben Kayseri’de özellikle belediyeler üzerinde bir muhalefet yapıldığına inanmıyorum. Çalışkan olan belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız var ama destek görmedikleri zaman yapmış oldukları çalışmalar sadece bizim partimizde değil, diğer partilerde de var ama arkası belediye başkanlarıyla doldurulmayınca 3 değil 15 kişiyle orada temsil edilseler daha güçlü olup sorunlara daha iyi çözüm üretebilirler. Bu yüzden ben Kayseri’de özellikle belediyelerde yapılan muhalefeti zayıf ve yetersiz görüyorum” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’YE YAZIK DEĞİL Mİ?’

Kayseri ile ilgili doğru yapılan ne varsa hep olumlu olarak baktıklarını dile getiren Keskin, “Yerel seçimlerde ne yaparsak yapalım Kayseri’nin lehine olan bir çalışma olacak. Kayseri’ye zarar verecek olan bir şeyi savunmamız da mümkün değildir. Kayseri’ye değer katan bir şeyi eleştirmemiz de mümkün değildir. Kayseri ile ilgili doğru yapılan ne varsa bizden olumlu eleştiri alır, takdir alır ama Kayseri’nin o kadar sorunu varken sadece ‘biz zaten seçiliyoruz, kimi koyarsak koyalım, isterse yatsın’ diyorlarsa işte o zaman biz de gereken muhalefeti yaparız. Burası artık dikensiz gül bahçesi değil. Burada Kayseri lehine olan ne varsa sunacağız. Hızlı tren diyorlar her seçim ama hala gelmedi. Kayseri bunu hak etmiyor. Kayseri’nin bir otobanı bile yok. Kayseri öyle bir şehir ki Doğunun, Güney Doğunun batıyla buluştuğu yer. Kayseri’nin niye bir otobanı yok, Niğde’nin var. Kayseri’nin niye hızlı treni yok Sivas’ın var. Ben oralarda da olmasın demiyorum mutlaka olmalı ama ben önce Kayseri’den sorumluyum. Çünkü Kayseri’yi Niğde ile Sivas ile kıyaslayamazsınız. Kayseri ticaretin dünyadaki en eski merkezlerinden birisi, ticaretin döndüğü bir yer. Ama siz bunu otobanla, hızlı trenle desteklemezseniz ne anlamı kalır? Kayseri’nin belediyecilik anlamında da sorunları çığ gibi büyümüştür. 20 küsur yıldır AK Parti belediyeleri yönetiyor. Güzel yapılan şeyler var ama şunu söyleyeyim Kocasinan’a bir bakın koca bir köy gibi. Kocasinan ilk belediyesi kurulduğu zaman efsane bir merkezdi. Kocasinan dendiği zaman sanki bir İstanbul’un Kadıköy’den bahsediyormuşsunuz gibi geliyordu ama bugün Kocasinan koca bir köy oldu. Melikgazi ranta dönüşen bir yer haline geldi. Kayseri’ye yazık değil mi?” ifadelerini kullandı.

‘SİZ ASIL TUFANI YEREL SEÇİMLERDEN SONRA GÖRECEKSİNİZ’

Şuan yerel seçimler olduğu için zamları engellemeye çalıştıklarını ama yerel seçimlerden sonra daha çok zam geleceğini söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, “Benzin böyle giderse yılbaşında 50 lirayı geçer. Telefonlara ilk olarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geldiği zaman tek sefer olmak üzere geldi. Deprem olduğu için gelmişti ama kalıcı oldu. Bu MTV’ler birkaç yıl içerisinde tekrar kalıcı olacak. Zamlar daha da artacak. Eskiden bir söz vardı, ‘kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar’ diye. Şimdi kazanımızı alıp götürüyorlar. Kaşığı daldıracağımız kazan kalmadı. Yerel seçimler olduğu için olabildiğince zamları engellemeye çalışıyorlar. Buna rağmen durduramıyorlar. Siz asıl tufanı yerel seçimlerden sonra göreceksiniz. Bu cümleleri tarihe bir not olarak düşüyorum. Yerel seçimlerden sonra bu zamlara dua edeceğimiz dönemler gelecek” diye konuştu.