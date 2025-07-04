CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, 'TÜİK eliyle, halkımızın cebinden çalınanlar gizlenemez'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, enflasyon farkları ve ekonomik gidişat üzerine yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi. TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Keskin, “Biz bedel ödedik, halkımıza bedel ödetmedik” diyen hükümet temsilcilerinin artık bu söylemlerle halkı ikna edemeyeceğini söyledi.

Keskin açıklamasında, “TÜİK eliyle halkımızın cebinden, sofrasından ve geleceğinden çalınanlar gizlenemez. Her şey ortada; emekliye en düşük taban maaş reva görülüyor, çalışana ise açlık sınırının altında bir asgari ücret. Öğretmenler özel okul patronlarının insafına terk edilmiş, Bağ-Kur primini ödeyemeyen esnaf çaresizlik içinde. Ülkede artık rakamlar binlerle ifade ediliyor. Hal böyleyken, ‘Biz bedel ödedik ama halkımıza ödetmedik’ demek algı oyunundan öteye geçemez. Yazıktır bu ülkeye, günahtır bu insanlara” ifadelerini kulandı.

Ülke genelinde artan tepkilere ve toplumsal hareketliliğe dikkat çeken Keskin, “Artık tüm kesimler ayakta. Türkiye’nin dört bir yanında eylemler var. Kayseri gibi sessiz bilinen bir şehirde bile işçiler yürüyüşe başladı. Dün akşam polis, AKP İl Binası çevresinde barikat kurarak önlem aldı. Kayseri halkı bile sokağa dökülüyorsa, sözün bittiği yerdeyiz” şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunan Keskin, “Gerçekleri görmek zorundasınız. Ülkenin kurtuluşu; suçlu, suçsuz demeden insanları içeri atmakta değil, milletin iradesinde ve sandıktadır. Getirin artık sandığı!” dedi.