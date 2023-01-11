CHP Kayseri İl Başkanı kim?

Ümit Özer’in milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı için yarış başladı. İl yönetim kurulu üyelerinin oylamasıyla Adil Demir başkan seçildi. Yaşanan seçim sonrasında bazı parti üyeleri yeni il başkanını tanımadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Genel merkezin devreye girmesiyle il ve ilçe bakanlarının yaptığı seçimde ise İncesu Eski İlçe Başkanı Mustafa Devrim Demirtaş CHP Kayseri İl Başkanı oldu.



Bütün bu gelişmelerin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı sosyal medyasından il başkanının Adil Demir olduğuna dair açıklama yapıldı. Açıklamayla birlikte, partinin il başkanlığı makamında çekilen bir de fotoğraf paylaşıldı.

Kafa karışıklığının CHP genel merkezinin devreye girmesiyle seçilen Mustafa Devrim Demirtaş için onay yazısının il başkanlığına gelmemesinden kaynaklandığı, CHP’de yeni başkanın genel merkezin yazısı doğrultusunda netlik kazanacağı ifade ediliyor.