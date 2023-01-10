CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Devrim Demirtaş oldu

Ümit Özer’in milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı için yarış başladı. İl yönetim kurulu üyelerinin oylamasıyla Adil Demir başkan olmuştu. Yaşanan seçim sonrasında bazı parti üyeleri yeni il başkanını tanımadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Gergin anların yaşandığı seçimde bazı parti üyeleri ‘Yönetim İstifa’ sloganları attı.

Yaşanan gerginlik sonrası ilçe yöneticileri Ankara'ya gitti. Ankara'da genel merkezde yetkililerle görüşmeler yapıldı. Genel merkez ortak bir aday çıkarılması konusunda ilçe yöneticileri ve il yönetimiyle istişarelerde bulundu.

Bugün CHP Melikgazi İlçe Başkanlığında gerçekleşen seçim sonrası İncesu Eski İlçe Başkanı Mustafa Devrim Demirtaş CHP Kayseri İl Başkanı oldu.