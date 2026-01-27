CHP Kayseri İl Başkanı'ndan Erciyes'te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması

Erciyes’in zirvesinde 11 kişilik bir grupla yapılan basın açıklamasında, yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları verilirken, iktidara yönelik sert eleştiriler dile getirildi. Açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadeleriyle toplumsal mücadele çağrısı yapılırken, tutuklamaların “demokrasiye darbe” ve “milli irade gaspı” olduğu savunuldu.

Özer’in açıklamasında, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik destek vurgusu öne çıkarken, “Saray ve yandaşlarını afişinden, görüntüsünden, sesinden, tweetlerinden bile korkar hale getiren…” gibi ifadelerle siyasi atmosferin gerilimli doğasına dikkat çekildi.

Ancak açıklamanın zamanlaması, parti içindeki görev değişikliklerinin hemen ardından gelmesi nedeniyle bazı çevrelerce “gündem saptırma” olarak yorumlandı. CHP Kayseri İl Örgütü’nde yaşanan iç tartışmaların ardından yapılan bu çıkış, hem kamuoyunda hem parti tabanında farklı değerlendirmelere yol açtı.

Erciyes’teki açıklama, CHP’nin yerel ve ulusal düzeyde yürüttüğü siyasi mücadeleyi sembolik bir mekânda yeniden sahneye taşıdı.