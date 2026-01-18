CHP Kayseri İl Başkanı Özer’den geciken açıklama: 'İftiralar Organize Bir Kötülük'

Özer, kamuoyuna yansıyan ifadelerin “tamamıyla yalan ve iftira” olduğunu belirterek, “Ben öyle bir söz söylemedim” dedi. Yaşananları “organize bir kötülük” olarak nitelendiren Özer, bu süreçten derinden etkilendiğini ifade etti.

“Bu iftira bana yakışmaz”

Açıklamasında duygusal ifadelere de yer veren Özer, Alevi toplumuna özel bir vurgu yaptı:

“Tarihin her döneminde susmayan Alevi canlarımız da bizim yüreğimizde birdir. Bu iftira bana yakışmaz, böyle anılmak beni kahreder.”

“Vicdanlara havale ediyorum”

Kendisine yöneltilen suçlamaların kişiliğine ve duruşuna aykırı olduğunu savunan Özer, “Bu çirkin iftiraları ortaya atanları vicdanlara havale ediyorum” dedi. İddiaların “duydum, demiş ki” gibi söylentilere dayandırılmasını da eleştirerek, bunun ahlaki olmadığını vurguladı.

“Hem üzgünüm hem içim rahat”

Yaşananların küçük siyasi hesaplarla gündeme getirildiğini öne süren Özer, “Ayıp, yazık, günah… Bu kadar bilinmezse dünya cehenneme dönmez mi?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Duygusal olarak yıprandığını ancak gerçeği bildiği için vicdanının rahat olduğunu da ekledi.

Açıklamasının sonunda kamuoyuna seslenen Özer, “Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.