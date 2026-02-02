CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den Çarpıcı Açıklamalar

Özer, Kayseri'nin yıllardır hak ettiği hizmetleri alamadığını belirterek, resmi verilerin ildeki kayıpları gözler önüne serdiğini ifade etti. “Kayseri’de üreten eller her geçen gün daha da geriye gidiyor. Çiftçi tükeniyor ve üretim yapamaz hale getiriliyor,” dedi.

Çiftçilerin Zorluğu

Özer, çiftçilerin alın terinin karşılığını alamadığını ve birçok vatandaşın geçim sıkıntısı nedeniyle çiftçiliği bırakmak zorunda kaldığını vurguladı. Girdi fiyatlarının artmasıyla birlikte, çiftçilerin ürettikleri ürünlerin değer kaybettiğini belirtti. “Çiftçi zarar ediyor, iflasa sürükleniyor,” diyerek durumu daha da çarpıcı bir şekilde özetledi.

Son 10 yılda çiftçi sayısının %55 azaldığını ifade eden Özer, "AKP’nin eseri; çiftçilerin bankalara olan borcu Türkiye’de 19,2 kat artarken, Kayseri’de 31,1 kat arttı," şeklinde konuştu. Ayrıca, ödenmeyen borçların da kaygı verici bir hızla arttığını belirtti.

İktidar Eleştirisi ve Gelecek Vizyonu

Özer, mevcut iktidarın sorunları çözmek yerine daha da büyüttüğünü savundu. “Bu düzene razı olmayacağız! Artık daha güçlü itiraz edeceğiz,” diyerek partinin kararlılığını vurguladı.

“Geçim yoksa seçim şart! Vakit, kararı millete bırakma vaktidir,” diyen Özer, Türkiye İttifakı'nın kazanacağına inandığını ve bu değişimin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Özer'in açıklamaları, Kayseri'deki ekonomik zorluklar ve çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar üzerine dikkat çekerek, iktidara yönelik eleştirilerin artacağını gösteriyor.