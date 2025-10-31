CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'den 'S'li Savunma: 'Adaletsizlikleri Daha Çok 'S'ıralayacağız!'

Cumhuriyet yürüyüşündeki pankartlarda Kayseri ibaresindeki 'S' harfinin matbaada yaşanan baskı hatası nedeniyle yer almadığını belirten Özer, AK Parti'nin bu duruma yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi.

Özer, yaptığı açıklamada, "Bizi izlemeye devam edin, aldatan ve kandıranlara, lafı uzatmadan, kısaltarak bazen S'esli bazen S'essiz harflerle Kayseri'yi harfiyen anlatmaya, vatandaşın gerçeklerini hatırlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Özer, Kayseri'deki ekonomik durumu çarpıcı rakamlarla ortaya koyarak, "Kayseri'de her 4 kişiden birini icralık hale getirenlerin… 60 bin 074 hanede yaşayan 189 bin 233 kişiyi yardıma muhtaç edenlerin… Kayseri’de her 8 kişiden 1'ini yardımla yaşar hale getirenlerin…" ifadelerini kullandı. Ayrıca, çiftçi sayısının azalması ve borçlanma oranlarının artması gibi sorunlara dikkat çekti.

"Kayseri'de protesto senet tutarını yüzde 110 artış ile tüm ayların rekorunu kırdıranların… Son 8 yılda kapanan şirket sayısını yüzde 129,1 oranında arttıranların…" şeklinde devam eden Özer, bu sorunların sorumlularının vatandaşın içine çıkacak yüzü olmadığını belirtti.

Son olarak, "Bu şehri 'S'essizliğe terk etmeyiz, daha çok SeS edeceğiz!" diyerek, adaletsizlikleri, kumpasları ve rant severleri daha çok 'S'ıralayacaklarını vurguladı. Özer'in bu ifadeleri, CHP'nin Kayseri'deki duruşunu ve eleştirilerini net bir şekilde ortaya koydu.