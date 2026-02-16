  • Haberler
  • Gündem
  • CHP İl Başkanı Özer'den yoksulluk üzerinden sert açıklamalar

CHP İl Başkanı Özer'den yoksulluk üzerinden sert açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, hükümetin yoksulluk ve adaletsizlik konusundaki politikalarını eleştirdi. Özer, 'Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor' diyerek, saray iktidarının bu durumu normalleştirdiğini vurguladı.

CHP İl Başkanı Özer'den yoksulluk üzerinden sert açıklamalar

Özer, Türkiye’de resmi verilere göre 17 milyon 800 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. Yoksulluğun en çok çocukları etkilediğini belirten Özer, "Yaklaşık 4,5 milyon çocuk günde bir öğün bile yemek yiyemiyor. Her 100 çocuktan 77’si taze meyve ve sebze tüketemiyor" dedi. Ayrıca, yaşlılar ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların da büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Kayseri'deki Durum

Kayseri'de de yoksulluk sorununa dikkat çeken Özer, "Resmi verilere göre, Kayseri’de 60 bin 074 hanenin devlete muhtaç yaşadığı görülüyor. Bu rakam, 240 binin üzerinde vatandaşımızın yardım beklediğini gösteriyor" dedi. Özer, bu durumun ticaret ve sanayi şehri olarak adlandırılan Kayseri için son derece üzücü olduğunu belirtti.

Hükümete Yönelik Eleştiriler

Özer, AKP iktidarının toplumun her kesimini kaybettirdiğini vurgulayarak, emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. "Bu ülkede gençlerin hayallerini yok eden, çiftçiyi üretemez hale getiren bir düzen var" diyen Özer, halkın haklarını savunmak için mücadele etmenin önemine değindi.

Birlikte Mücadele Çağrısı

Son olarak, Özer, vatandaşlara birlik olma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. "Gelin hep birlikte güzel günler için mücadele edelim. Yoksulluğu sonlandıracak, adaletin sağlandığı bir düzen kuralım" dedi. CHP'nin yoksulluk ve adaletsizliklere karşı yüksek sesle itiraz ettiğini belirten Özer, halkın umudunu büyütme ve haksızlık karşısında susmama vurgusu yaptı.

Özer, "Er ya da geç, o sandık gelecek ve o gün susanlar değil, bu kara düzene karşı duranlar kazanacak" diyerek, CHP'nin bu mücadelede kararlı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP İl Başkanı Özer'den yoksulluk üzerinden sert açıklamalar
CHP İl Başkanı Özer'den yoksulluk üzerinden sert açıklamalar
İHH'dan Umut İyileştirir Projesi: Hastalara Çok Yönlü Destek
İHH'dan Umut İyileştirir Projesi: Hastalara Çok Yönlü Destek
Gayrımenkul Danışmanı İsmet Yılmaz: Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Dönem
Gayrımenkul Danışmanı İsmet Yılmaz: Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Dönem
R. Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kapsamlı Bakım ve Temizlik Çalışmaları
R. Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kapsamlı Bakım ve Temizlik Çalışmaları
Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
Engelli vatandaşlara yönelik toplu iş görüşmesi gerçekleşecek
Polis ekipleri 1 milyon 885 bin TL ve çalıntı forklift ele geçirdi
Polis ekipleri 1 milyon 885 bin TL ve çalıntı forklift ele geçirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!