CHP İl Başkanı Özer'den yoksulluk üzerinden sert açıklamalar

Özer, Türkiye’de resmi verilere göre 17 milyon 800 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. Yoksulluğun en çok çocukları etkilediğini belirten Özer, "Yaklaşık 4,5 milyon çocuk günde bir öğün bile yemek yiyemiyor. Her 100 çocuktan 77’si taze meyve ve sebze tüketemiyor" dedi. Ayrıca, yaşlılar ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların da büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Kayseri'deki Durum

Kayseri'de de yoksulluk sorununa dikkat çeken Özer, "Resmi verilere göre, Kayseri’de 60 bin 074 hanenin devlete muhtaç yaşadığı görülüyor. Bu rakam, 240 binin üzerinde vatandaşımızın yardım beklediğini gösteriyor" dedi. Özer, bu durumun ticaret ve sanayi şehri olarak adlandırılan Kayseri için son derece üzücü olduğunu belirtti.

Hükümete Yönelik Eleştiriler

Özer, AKP iktidarının toplumun her kesimini kaybettirdiğini vurgulayarak, emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. "Bu ülkede gençlerin hayallerini yok eden, çiftçiyi üretemez hale getiren bir düzen var" diyen Özer, halkın haklarını savunmak için mücadele etmenin önemine değindi.

Birlikte Mücadele Çağrısı

Son olarak, Özer, vatandaşlara birlik olma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. "Gelin hep birlikte güzel günler için mücadele edelim. Yoksulluğu sonlandıracak, adaletin sağlandığı bir düzen kuralım" dedi. CHP'nin yoksulluk ve adaletsizliklere karşı yüksek sesle itiraz ettiğini belirten Özer, halkın umudunu büyütme ve haksızlık karşısında susmama vurgusu yaptı.

Özer, "Er ya da geç, o sandık gelecek ve o gün susanlar değil, bu kara düzene karşı duranlar kazanacak" diyerek, CHP'nin bu mücadelede kararlı olduğunu ifade etti.