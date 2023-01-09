CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde gergin anlar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı seçimi gerçekleşti. 2 adayın yarıştığı seçimde Adil Demir İl Başkanı oldu. Seçim sonrasında bazı üyeler yeni il başkanını tanımadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.
- 09.01.2023 13:49
- Güncelleme: 09.01.2023 13:49
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CHP Kayseri İl Başkanı seçimleri tamamlandı. Niyazi Ünalmış ve Adil Demir’in yarıştığı seçimde Niyazi Ünalmış 3, Adil Demir ise 17 oy aldı. Seçim sonucunda Adil Demir yeni il başkanı oldu. Yaşanan seçim sonrasında bazı parti üyeleri yeni il başkanını tanımadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Gergin anların yaşandığı seçimde bazı parti üyeleri ‘Yönetim İstifa’ sloganları attı.
1ha
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