CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde gergin anlar

CHP Kayseri İl Başkanı seçimleri tamamlandı. Niyazi Ünalmış ve Adil Demir’in yarıştığı seçimde Niyazi Ünalmış 3, Adil Demir ise 17 oy aldı. Seçim sonucunda Adil Demir yeni il başkanı oldu. Yaşanan seçim sonrasında bazı parti üyeleri yeni il başkanını tanımadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Gergin anların yaşandığı seçimde bazı parti üyeleri ‘Yönetim İstifa’ sloganları attı.