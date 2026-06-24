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CHP Kayseri İl Başkanlığında Devir Teslim Gerginliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'nda bugün dikkat çekici bir devir teslim yaşandı. Genel Merkez tarafından göreve atanan Okan Marzıoğlu, kalabalık bir partili grubuyla il binasına gelerek yeni görevine başladı.

CHP Kayseri İl Başkanlığında Devir Teslim Gerginliği

 Genel Merkez tarafından göreve atanan Okan Marzıoğlu, koltuğa oturduktan sonra yaptığı kısa açıklamada, “Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle il başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Eski yönetimin feshi sonrası kamuoyuna detaylı açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görevden alınan eski il başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve beraberindeki partililer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in posterine sarılarak binadan ayrıldı. Posterle birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na kadar yürüyen grup, burada sessiz bir şekilde dağıldı.

CHP Kayseri İl Başkanlığında Devir Teslim Gerginliği

Parti binası çevresinde yaşanan hareketlilik nedeniyle Kayseri polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. İl binası önünde toplanan kalabalık, herhangi bir olaya mahal vermeden süreci takip etti.

Haber Merkezi

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