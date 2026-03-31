CHP Kayseri İl Teşkilatı'ndan 31 Mart Seçimleri Yıldönümü Açıklaması: Yolsuzluk İddiaları Gölgesinde

CHP'nin birinci parti olarak çıktığı 31 Mart seçimlerinin, halkın değişim arzusunu yansıttığı ifade edilse de, partinin bazı belediyeleri hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları göz ardı edildi. Açıklamada, "Millet, o gün sandığa giderek, bu kötü gidişe dur dedi," denilerek, CHP'nin zaferi vurgulandı. Ancak, konuşmalarda, CHP'li belediyelerin yolsuzluklarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, partinin bu konuda ne kadar samimi olduğunu sorgulattı.

Açıklamada, AK Parti'nin seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve sivil darbe girişiminde bulunduğu yönündeki iddialar da dile getirildi. Ancak, CHP'nin kendi içindeki yolsuzluklarla ilgili eleştirilerin görmezden gelinmesi, partinin halk nezdindeki güvenilirliğini zedeleyebilir. "Yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, siyasallaşan yargı eliyle demokrasiyi yaraladı," ifadeleriyle AK Parti'yi eleştiren CHP, kendi belediyeleriyle ilgili benzer suçlamalara karşı sessiz kalması dikkat çekti.

Ayrıca, "Demokrasiyi askıya alan, hukuku hiçe sayan bir rejimle karşı karşıyayız," şeklindeki açıklamalar, partinin yolsuzluk iddialarını sorgulayan sesleri bastırma çabası olarak yorumlanabilir. Bu durum, CHP'nin gerçek bir değişim arzusunun olup olmadığını sorgulatan bir tablo oluşturdu.

Sonuç olarak, CHP Kayseri İl Teşkilatı'nın yaptığı basın açıklaması, yolsuzluk iddiaları ve eleştiriler karşısında etkili bir yanıt vermek yerine, bunları yok hükmünde sayarak yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Belediye Başkanlarına arka çıkması şaşkınlık yarattı. Kayseri'den yükselen bu ses, CHP'nin sadece iktidar eleştirisi yapmakla kalmayıp, kendi içindeki sorunları da çözmesi gerektiğini hatırlatıyor.