CHP Kayseri İl teşkilatı Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara’ya gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere Ankara’ya gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı’ndan alınan Özgür Özel ile bayramlaşmak üzere 2 otobüs partili Ankara’ya gitti.

CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eğri zamanda doğru duranlara, memleket sevdasıyla yollara düşenlere, haksızlığa karşı etten duvar örenlere selam olsun! Zor günlerin yoldaşlığı, bayramların en güzelidir! Kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve umudumuzu kuşanıp Kayseri'den Ankara'ya hareket ettik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i bu engebeli yollarda yalnız bırakmak bizim kitabımızda yazmaz! Bizler, rüzgar ne kadar sert eserse essin köklerinden taviz vermeyenleriz. Bugün bu otobüslerde Türkiye'nin aydınlık geleceğine inanan, tarihin doğru tarafında saf tutan koca yürekli kahramanlar var. Uykusundan, tatilinden, sevdiklerinden fedakarlık edip bizimle bu kutlu yola çıkan tüm yol arkadaşlarıma minnettarım. Umudu hep birlikte büyüteceğiz! Biz biriz, beraberiz ve başaracağız! Ankara, geliyoruz” denildi.

Öte yandan Özgür Özel, bugün saat 14.00'te CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki Güvenpark'ta partililer ile bayramlaşırken, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatte partinin Genel Merkezi'nde bayramlaşma etkinliği düzenleyecek.