CHP Kayseri İl Yönetimi belli oldu

Hafta sonu gerçekleştirilen Genel Kurul’da Ümit Özer yeniden başkan seçildi. Özer’in başkan seçiminin ardından Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri belli oldu. Açıklanan listeye göre, Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Hülya Akkan, Eda Albayrak, Hasan Umur Ardıç, Hamdi Azizoğlu, Hüseyin Çapra, Ersin Özgür Çıkılı, Ceren Demir, Aslı Dolukan, Safa Ergüner, Habibe Erkan, Ufuk Ozan Erdoğan, Güler Hazir, Mehmet Kantarcı, Zeki Karahüseyin, Tatat Koç, Aydoğan Mantar, Tuncayto Ozhan, Aytekin Ünver, Hacı İbrahim Yıldırım ve Öner Yiğitoğlu oldu.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise; Gürsel Bahar Tecrü, Mücahit Koçak, Yakup Küçüksöllü, Mehmet Özer, Halil Şimşek, Duran Teke, Nihal Günaydın, Muammer Kaya, Gürsel Aksoy, Bekir Arık, Kezban Teke, Muttalip Ak, Serdar Kabasakal, Gencay Özdemir, Mehmet Özer, Necati Akyürek, İbrahim Bozkurt, Necip Deveci ve Serpil Karakuş oldu.

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri; Ahmet Konyaloğlu, Asım Arslan, Pınar Güler, Sebahattin Aslan, Mehmet Rahmi Künyev, Celal Üzüm, Nazmi Bozkurt, Zekeriya Kurbanoğlu ve Mustafa Filiz’den oluştu. Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri de Ramazan Turgut, Kürşat Yavuzyaşar, Rıza Günal, Halil İnci ve Cemalettin Bal olarak belirlendi.