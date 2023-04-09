CHP Kayseri Milletvekili aday listesinde ittifak sürprizi

 CHP, ilk sırada kendi partisinden aday gösterirken, 2, 3 ve 4. sıralar ittifak yapılan partilere gitti. Mevcut milletvekili Çetin Arık listede yer almazken, eski il başkanı Ümit Özer ise ancak 5. sıradan kendine yer buldu.

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  • 09.04.2023 14:18
  • Güncelleme: 09.04.2023 14:18
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CHP Kayseri Milletvekili aday listesinde ittifak sürprizi

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi siyasi partilerde milletvekili aday listesi hareketliliği yaşanıyor. MHP’den sonra il il aday listesini açıklayan ikinci parti CHP oldu. CHP’nin Kayseri listesinde sürpriz isimler yer aldı. 3 dönem CHP’den milletvekili seçilen doktor kökenli Çetin Arık yeni listede yer almadı. Listenin ilk sırasında Aşkın Genç yer alırken, 2. Sıra SP adayına, 3’üncü sıra DEVA Partisi adayına ve 4’üncü sıra Gelecek Partisi adayına ayrıldı. Adaylık adaylık başvurusu için CHP İl Başkanlığı’ndan istifa eden Ümit Özer ise listenin 5. sırasında yer aldı.
CHP önceki dönem Kayseri’den sadece 1 milletvekili seçtirebilmişti. 2. milletvekili ise az bir oy farkıyla kaçmıştı.
CHP Kayseri Milletvekili aday listesi şu şekilde oluştu:
1- Aşkın Genç
2- Mahmut Arıkan (SP adayı)
3- Burhan Bahadır (Deva Partisi adayı)
4- Zülküf Arslan (Gelecek Partisi adayı)
5- Ümit Özer 
6- Özgen Aydıncak
7- Ali Çetinkaya
8- Onur Sergen Doğan
9- İbrahim Kağan
10- Niyazi Ünalmış.

1ha

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