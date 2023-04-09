CHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Millet İttifakı'nda yer alan CHP milletvekili aday listesini açıkladı. CHP listesinde alınan kararla Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nden isimlerde yer aldı.

CHP Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:

1- Aşkın Genç

2- Mahmut Arıkan (Saadet)

3- Burhan Bahadır Özsoy (DEVA)

4- Zülküf Aslan (Gelecek)

5- Ümit Özer

6- Özgen Aydıncak

7- Ali Çetinkaya

8- Onur Sergen Doğan

9- İbrahim Kaan

10- Niyazi Ünalmış.