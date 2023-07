CHP Kayseri Milletvekili Genç, “Şu an ülkede bir ekonomik terör yaşanıyor”

Bakın PKK terörü, IŞİD terörü diyoruz ya, aynen o şekilde ekonomik bir terör yaşanıyor. Bu ekonomik teröründe giderilmesi için gazi meclisimizin aktif bir şekilde çalışması lazım. İktidara da tavsiyemiz muhalefetin görüşlerini dinlesinler”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri’de toplu ulaşıma ve diğer kalemlere gelen zammı protesto etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi önünde basın toplantısı düzenlendi. Basın açıklamasında konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Ekmeğe yapılan yüzde 30 zam, bugün ulaşımda düşünülen yüzde 40 ve kırsalda suya yapılan yüzde 100 zam. Bunlar vatandaşı incitir hale geldi. Bizler bunları geçtiğimiz hafta ek bütçe görüşmelerinde ifade etmiştik. Şu an uygulanan ekonomik politikaların sonucudur bunlar. Yaklaşık 2 yıldır faiz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın farklı teorileri ortaya koyması, ekonomik sorunları bu şekilde çözeceğini ifade etmesi geldiğimiz noktada problemlerin çözümsüz hale geldiğini gösteriyor bizlere. Bugün yine yaklaşık olarak yüzde 2,5 puanlık bir faiz artışı gerçekleşti ve faizler 17 buçuğa çıktı. Faizler çıktığı zaman dövizin düşmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki Türkiye’de faiz çıktığı zaman dövizde, borsada yükseliyor. Bunların altında ezilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Faiz ve para politikalarıyla Türkiye’nin yapısal problemlerinin çözülmesi mümkün değil. Bu hataların sorumlusu şu an iktidarda olan AKP hükümetidir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanının hükümet sistemidir. Biz bunları seçim sürecinde ifade ettik. İstedikleri kadar yurt dışından bakan getirsinler, Merkez Bankası Başkanı getirsinler. Ülke üretmediği sürece sadece tükettiği sürece para politikalarıyla bunların çözülmesi mümkün değildir. Ben iktidarın akıllarını başlarına almasını söylüyorum. Bir an önce temel problemleri gidersinler. Asgari ücret 11 bin 500 TL. Bunlarla insanların geçinmesi mümkün değil. Vatandaşı boğaz boğaza getirdi bu iktidar. Şu an ülkede bir ekonomik terör yaşanıyor. Bakın PKK terörü, IŞİD terörü diyoruz ya, aynen o şekilde ekonomik bir terör yaşanıyor. Bu ekonomik teröründe giderilmesi için gazi meclisimizin aktif bir şekilde çalışması lazım. İktidara da tavsiyemiz muhalefetin görüşlerini dinlesinler” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZAMLARI GERİ ÇEKMELİ’

Zamların asgari tutara indirilmesini, halkın daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise, “Yapılan son zamları protesto ediyorum. 8,5 liradan gelen 11,5 liraya çıkartılan 3 liralık artışın bir ailenin 1 günde 2 defa gidiş, gelişini ve 25 gündeki gidiş gelişini düşünerek ifade ediyorum. İktidardaki partinin yanlış politikalarının vatandaşın çekmeye hakkı yoktur. Yapılan zammın asgari bir tutara indirilmesini talep ediyoruz. Herkes makam araçlarıyla, lüks araçlarla şehri gezemiyor. Bu zamların Büyükşehir Belediyesi tarafından makul bir seviyeye çekilmesi taraftarıyız. Türkiye’de AKP’li belediyeler içerisinde en hızlı zam yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmuştur. 3 liralı olan bu zammın 1,5 liraya düşürülmesini tavsiye ediyorum.” şeklinde konuştu.