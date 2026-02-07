CHP Kayseri Teşkilatı Niğde Mitingi için yollarda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Teşkilatı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Niğde'de düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine destek vermek üzere Niğde'ye hareket etti.

“Yolumuz Niğde, hedefimiz halkın iktidarı!” sloganıyla yola çıkan CHP’liler, sabah saatlerinde Kayseri’den otobüslerle miting alanına doğru yola çıktı. İl teşkilatı üyeleri, partililer ve gönüllülerden oluşan kalabalık grup, halkın iradesine sahip çıkma çağrısıyla mitingde yer alacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşma yapacağı mitingde, demokrasi, adalet ve halkın talepleri ön plana çıkarılacak. Kayseri teşkilatı, bu katılımın yalnızca bir destek değil, aynı zamanda halkla buluşma ve dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı.

CHP Kayseri İl Başkanı ve beraberindeki heyet, miting öncesi yaptığı açıklamada, “Bu yolculuk halkın sesi olmak için. Niğde’de bir araya gelen her bir yurttaşımızla birlikte, halkın iktidarını kurma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

 

