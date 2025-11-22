CHP Kayseri Teşkilatında sessizlik: Partiye Niyazi Ünalmış sahip çıkıyor

Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi; Türkiye Cumhuriyeti’ne barışı, adaleti, demokrasiyi ve ekonomik refahı getirecek tek partidir. Şimdi, partili olup olmadığına bakılmaksızın Cumhuriyet Halk Partisi’ne daha çok sahip çıkma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partili Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi’ne daha çok sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi; Türkiye Cumhuriyeti’ne barışı, adaleti, demokrasiyi ve ekonomik refahı getirecek tek partidir. şimdi, partili olup olmadığına bakılmaksızın Cumhuriyet Halk Partisi’ne daha çok sahip çıkma zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi sorumluluk ve tutarlılığıyla doğru orantılı olarak, milletimizin iradesine uygun İmralı'daki, hain terör örgütünün başı ile görüşmeye gitmeme kararı almıştır. Bu karar, partili olarak hepimizi çok mutlu ettiği gibi, partili olmayan, umudu partimizde gören ancak iktidarın ve ortaklarının çirkin iftiraları nedeniyle partimize mesafeli duran birçok yurttaşımızı mutlu etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu kararıyla iktidarın, ortaklarının ve işbirlikçilerinin gizli kapılar ardındaki hain planlarını alt üst etmiş, çözümün sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeffaf şekilde olması gerektiği kararlılığını yurttaşlarımıza bir kez daha ilan etmiştir. İktidarın, ortaklarının ve avanelerinin yıllardır partimize, biz partililere, atmış olduğu "terör ilintisi, bağlantısı" iddialarının da alçak bir iftira olduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemize adaleti, barışı, demokrasiyi ve ekonomik refahı getirecek olan tek partidir. Cumhuriyetin zaptedilemez kalesidir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu milli değerlerine daha çok sahip çıkma zamanıdır. Bu anlamda sadece partililerimize değil, partili olmayan yurttaşlarımıza da önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Gelin hep birlikte bu ulu çınara, değerlerimize sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın” diye konuştu.