CHP Kayseri Teşkilatından 38. Olağan Kurultayın İptal Edilmesine Tepki

(RHA)- CHP Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etmesi protesto edildi.

CHP İl binası önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, “Bugün burada, hukukun siyasallaştığı, adaletin karanlık koridorlarda rehin alındığı bir garabete itiraz etmek için toplandık. Partimize, irademize ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yönelik alınan o mesnetsiz, o hukuksuz “mutlak butlan ve tedbir kararını” tanımıyoruz, tüm varlığımızla reddediyoruz. Şimdi buradan, bu kararın altına imza atanlara ve o kalemlere yön veren görünmez ellere sormak istiyorum: Neden korkuyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünden mi? Milletin sokağa taşan, her geçen gün daha da büyüyen umudundan mı? Yoksa sandıkta bükemediğiniz bileği, delegenin tertemiz iradesini, mahkeme salonlarında masa başı oyunlarla kırabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Eğer böyle sanıyorsanız, çok beklersiniz” diye konuştu.

“SİZİN KOLTUK SEVDANIZIN FATURASINI BU MİLLET ÖDÜYOR”

Sözlerini sürdüren Gözbaşı, “Biz bu filmi daha önce gördük. Biz bu vesayet senaryolarını defalarca yırttık, attık.

Peki soruyorum size; bu siyasi mühendislik oyunlarının, bu hukuksuzlukların bedelini kim ödüyor? Sizler sırf kendi siyasi ikbalinizi korumak için adaleti katlederken; ülkede güven ortamı yok oluyor, yabancı yatırımcı kaçıyor, faizler fırlıyor. Hukukun üstünlüğünün ayaklar altına alındığı bir ülkede ekonomi dikiş tutar mı? Tutmuyor. Sizin yarattığınız bu krizlerin, bu adaletsiz ve karanlık tablonun tüm yükünü; zaten ay sonunu getiremeyen, pazar filesini dolduramayan, binbir zorlukla hayatta kalma mücadelesi veren o gariban vatandaşımız çekiyor. Sizin koltuk sevdanızın faturasını, bu asil millet ödüyor” ifadelerini kullandı.“AYDINLIK SABAHLARA MİLLETİ ULAŞTIRMAYI ANT İÇTİK”

Özgür Özel’in yanında olduklarını belirten Gözbaşı, “Bizler, il örgütü olarak buradan açıkça ilan ediyoruz: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sonuna kadar yanındayız. Milyonların ve örgütümüzün hür iradesini, bir avuç kumpasçıya, siyasi mühendislere ve onların yargıdaki gölgelerine gasp ettirmeyeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bu yola çıkarken bizlere bir söz söylemişti. Demişti ki; "Biz size çiçekli bahçelerden geçerek ulaşılacak bir iktidar vaat etmiyoruz” Evet, yolumuz engebeli, yolumuz çetin. Biliyorduk ki önümüze engeller çıkaracaklar, biliyorduk ki kumpaslar kuracaklar. Ama bizler, bu dikenli yolları yara bere içinde kalsak da aşmaya, o aydınlık sabahlara bu milleti ulaştırmaya ant içtik” dedi.

“HAKLIYIZ, KARARLIYIZ VE BURADAYIZ”

Sözlerine devam eden Gözbaşı, şöyle konuştu: “Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba ocağıdır! Bu kapıdan içeriye vesayet giremez. Bu ocağın ateşini hiçbir yargı kumpası, hiçbir baskı, hiçbir tehdit söndüremez. Bizim yönümüzü karanlık odaklar değil, sadece ve sadece milletimizin vicdanı belirler. Bugün bu meydanda tek yürek olduk. Haklıyız, kararlıyız ve buradayız. Sözümüz söz. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, sindiremeyecekler. Adaletsizliğe boyun eğip bir adım dahi geri atmayacağız. Gelin, bu adaletsizliğe karşı omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edelim. Baba ocağımızı asla siyasi kumpaslara teslim etmeyeceğiz. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız.”

