CHP Kocasinan ve Talas ilçe başkanları görevden alındı
CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir ve Talas İlçe Başkanı Ergün Canbulat görevlerinden alındı.
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in geçtiğimiz haftalarda istifa etmesinin ardından il ve ilçe yönetiminde değişiklikler devam ediyor.
CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir ve Talas İlçe Başkanı Ergün Canbulat sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile CHP Genel Merkezi’nin kararı ile yönetimleri ile beraber görevlerinden alındıklarını duyurdu.