CHP Kurultayı İptal Edildi: Özgür Özel Görevden Uzaklaştırıldı

BAM, CHP Kurultayını İptal Etti; Özgür Özel Görevden Uzaklaştırıldı

(RHA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline karar verdi. Daire, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesi parti organlarının ise karar kesinleşinceye kadar görevi devralmasına hükmetti.

Mahkeme, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına” dair kararını kaldırarak istinaf başvurularını kabul etti.

Kararda, 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlan” nedeniyle hükümsüz olduğunun tespit edildiği belirtilirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da geçersiz sayıldığı ifade edildi.Daire ayrıca, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin ve burada alınan kararların da iptaline hükmetti.

Kararın, 2 hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz edilebileceği bildirildi.

