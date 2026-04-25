CHP'li 4 belediye başkanı Özgür Özel'in toplantısına katıldı
Kayseri'de 4 ilçenin CHP'li belediye başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği belediye başkanları toplantısına katıldı.
CHP'li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda yol haritası belirlenecek. Toplantının ardından CHP lideri Özel, alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
Diğer yandan yapılan toplantıda CHP’li Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu da yer aldı. 4 belediye başkanın toplantıda yan yana oturduğu görüldü.
(RHA)