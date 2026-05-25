CHP'li 4 Belediye Başkanından Özgür Özel'e Destek

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nun ortak imzasıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi; savaş meydanlarında kurulmuş, milletin iradesiyle büyümüş, baskılara boyun eğmemiş bir halk partisidir. Partimize yönelik yürütülen siyasi müdahale girişimlerinin, “mutlak butlan” kararı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni yıpratma ve milletimizin değişim umudunu zayıflatma amacı taşıdığının farkındayız. Dün baba ocağımızın önünde yaşanan polis müdahalesi; demokratik siyasete, örgütlenme özgürlüğüne ve yurttaş iradesine yönelik kabul edilemez bir görüntü oluşturmuştur. Kayseri’nin Cumhuriyet Halk Partili Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun olarak; Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, parti yönetimimizin, örgütümüzün ve demokrasiye sahip çıkan milyonlarca yurttaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Partimizin birlik ve beraberliğinin korunması, tartışmaların son bulması ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoluna daha güçlü devam edebilmesi adına; Olağanüstü Kurultayımızın en geç 45 gün içerisinde toplanmasının doğru ve gerekli olacağı kanaatindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. Baba ocağı susturulamaz.

Milletin iradesi yargı sopasıyla bastırılamaz.“

