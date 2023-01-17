CHP'li Arık'tan, CEO Baki Ertekin hakkında suçlama

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin hakkında suçlamalarda bulundu.

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  • 17.01.2023 19:27
  • Güncelleme: 17.01.2023 19:27
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CHP'li Arık'tan, CEO Baki Ertekin hakkında suçlama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meclis’e soru önergesi veren Arık, Ertekin’in ABD’de şirket kurarak holding ile ticaret yaptığı iddialarını sordu. 

Daha önce de Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ile karşı karşıya gelen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TMSF şirketleri ve CEO’larla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Arık, “Bize yansıyan iddialar gerek siyasilerin gerekse atanan CEO’ların söz konusu şirketlerle ticari ilişkiler içine girdiği ve şirketleri zarar ettirdiği yönündedir. Halkın iktidarında bu iddialar en küçük detayına kadar araştırılacak ve kusuru olanlardan bunun hesabı sorulacak” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Erciyes Anadolu Holding’e CEO olarak atanan ve Slovakya’da kurduğu şirketle holdingin içini boşalttığı ifade edilen eski CEO Ertunç Laçinel’in ardından göreve getirilen Alparslan Baki Ertekin’in de Amerika Birleşik Devletleri’nde şirket kurarak holding ile ticaret yaptığı iddialarını meclis gündemine taşıdı. Arık, soru önergesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yakınlarının holdingle nasıl bir iş birlikteliği içinde olduğunu da sordu.

CHP Milletvekili Arık, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kayseri’nin en büyük sanayi kuruluşu olan Boydak Holding, 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından TMSF’ye devredilerek ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Milletin emaneti olan ve binlerce kişiyi istihdam eden şirketin siyasiler tarafından adeta bir arpalık gibi kullanıldığı yönünde ciddi iddialar gündeme taşınmaktadır. Bu bağlamda;
1-) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yakınlarının Holdingin bayiliğini aldığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğru ise söz konusu bayilik hangi koşullarla verilmiştir?
2-) Kamunun emanetine sahip çıkması için görevlendirilen CEO Alpaslan Baki Ertekin’in Holdingin Amerika Birleşik Devletleri’nde Hudson Global Marketing LLC (HGM) adında bir şirket kurduğu ve holding ürünlerini pazarlayan Sunset firmasından zararına ürün aldığı iddiası doğru mudur?
Holdingin ürünlerini ABD’de pazarlama Sunset firmasının tasfiye edildiği doğru mudur?
3-) İktidar partisi mensuplarının ve kayyım olarak atanan kişilerin, kamunun emaneti olan bir şirketle ticaret yapmasını doğru buluyor musunuz?” ifadelerine yer verdi.

1ha

Kayseri Gündem
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