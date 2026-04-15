CHP’li Aşkın Genç: 7200 prim günü düzenlemesi milyonlarca esnaf için tutulması gereken bir sözdür

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada küçük esnafın emeklilik sorununu gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı tarafından 6 Mayıs 2023’te Kayseri’de verilen 7200 prim günü sözünü hatırlatan Genç, aradan geçen süreye rağmen herhangi bir yasal düzenleme yapılmamasını eleştirdi.

Esnafın seçim dönemlerinde verilen vaatlerin hayata geçirilmesini beklediğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti: “Bağ-Kur'lu küçük esnafımız bugün sadece ekonomik zorluklarla değil, yıllardır çözülemeyen emeklilik sorunuyla da karşı karşıya. 7200 prim günü düzenlemesi milyonlarca esnaf için artık bir beklenti değil, tutulması gereken bir sözdür. Sayın Cumhurbaşkanı 6 Mayıs 2023'te Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ‘Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyoruz’ dedi, aradan geçen üç yıla rağmen ortada hala bir düzenleme yok. Soruyoruz: Kayseri'de verilen sözler neden tutulmadı? Oy istenirken esnafa verilen sözleri seçimden sonra rafa kaldırmak doğru değil çünkü bu mesele yalnızca prim hesabı değildir, sabah dükkanını açan, vergisini ödeyen, ayakta kalmaya çalışan küçük esnafın alın teri meselesidir. Esnafımız artık vaat değil, adım bekliyor.”