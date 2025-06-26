CHP’li Aşkın Genç’ten kene uyarısı: "Tedbirsizlik sürerse tablo daha da ağırlaşacaktır"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, son dönemde artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın Kayseri gibi riskli illerde önlem alınması gerektiğini ifade ederek, “Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları ülke genelinde hızla artıyor, ne yazık ki seçim bölgem Kayseri'de de durum endişe verici. Son günlerde çok sayıda vaka bildirildi, can kayıpları da yaşandı. 1'i anne olmak üzere 4 yurttaşımızı kene ısırması nedeniyle kaybettik. Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçinen kırsal nüfusumuz ciddi risk altında.Buradan Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunmak istiyorum: Kayseri gibi riskli illerde koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirin, sahada tarama ve bilgilendirme çalışmalarını artırın, kırsalda görev yapacak sağlık personelini destekleyin. Bu sadece yaz aylarına özgü geçici bir sorun değildir, tedbirsizlik sürerse tablo daha da ağırlaşacaktır. Halk sağlığı ihmale gelmez, her gün yeni bir hayatı riske atmaktadır.” İfadelerinde bulundu.