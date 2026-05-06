CHP'li Aşkın Genç'ten, Sanayi ve Teknoloji Bakanına Pınarbaşı için organize sanayi bölgesi çağrısı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin yaşadığı nüfus kaybı ve ekonomik daralmayı gündeme taşıdı. Genç, ilçede üretim ve istihdam alanlarının yetersizliği nedeniyle genç nüfusun göç ettiğini belirterek, Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının bu süreci tersine çevirebilecek önemli bir adım olacağını ifade etti.

CHP’li Genç, konuşmasında şunları kaydetti:
“Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi bugün açık bir gerçekle karşı karşıyadır. İlçemiz nüfus kaybediyor, gençlerimiz iş ve gelecek umudunu başka şehirlerde arıyor. TÜİK verilerine göre Pınarbaşı'nın nüfusu 25 binlere kadar gerilemiştir. Bu, üretim alanı açılmadığında bir ilçenin nasıl boşaldığının göstergesidir. Oysa Pınarbaşı yatırım için hazırdır. Lokasyonu, geniş mera alanları, küçükbaş hayvancılık, yem bitkileri, süt ürünleri ve tarıma dayalı sanayi için ciddi imkanları mevcuttur. Bu potansiyel ham madde olarak kalmamalıdır.

Üretilen değer ilçede işlenmeli, istihdam da kazanç da Pınarbaşı'nda kalmalıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanına çağrımdır: Pınarbaşı için organize sanayi bölgesi süreci derhal başlatılmalıdır. Bu adım göçü durduracak, üretimi artıracak, gençlerimize umut olacak, ilçemizin geleceğine somut katkı sağlayacaktır. Pınarbaşı bu yatırımı hak ediyor, daha fazla beklememelidir.”

Haber Merkezi

