CHP’li Aşkın Genç ve eşi Zahide Genç oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için oy kullanma süreci saat 08.00 itibariyle başladı. Kayseri milletvekilleri ve protokol de oy kullanacakları okullara giderek sandıklarda tercihini yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve eşi Zahide Genç Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesinde oy kullandı. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da aynı okulda sandık başına giderek oyunu kullandı. Sandığın bulunduğu sınıfa giren Genç, oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı. Oy kullanım sonrası açıklamada bulunan Genç “Bu seçimin sonunda kaybeden olmayacak. Sonuçlar açıklandığında kimse üzülmeyecek. Ülkemizin tamamında mutluluk yerleşecek” dedi.

Kayseri ve Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Daha sonra oylar sayılacak. Sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.