CHP'li başkanlardan silahlı holigan eğlencesi

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun oğlunun düğününde havaya ateş açtı. Başkan Dursun'dan sonra CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan'da Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun yanı başında havaya ateş açtı.

CHP'li başkanlardan silahlı holigan eğlencesi

Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun’un oğlunun düğünü yapıldı. Yapılan düğün eğlencesinde Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun havaya 2 el ateş açtı. Başka vatandaşların da Başkan Dursun’dan sonra havaya ateş açtığı görüntülere yansıdı. İlerleyen saatlerde CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan’da Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nun yanı başında kafasının hemen üzerinde havaya 17 el ateş açtı.

CHP'li başkanlardan silahlı holigan eğlencesi

Haber Merkezi

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