CHP'li belediyeye 'nazar boncuklu' proje tepkisi

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı, CHP'li Kırşehir Belediyesi tarafından 'Projelerimizi bir bir hayata geçiyoruz' başlığıyla sunulan çalışmaları nazar boncuğu ile protesto etti.

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  • 09.12.2022 12:43
  • Güncelleme: 09.12.2022 12:43
CHP'li belediyeye 'nazar boncuklu' proje tepkisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı, CHP’li Kırşehir Belediyesi tarafından ‘Projelerimizi bir bir hayata geçiyoruz’ başlığıyla sunulan çalışmaları nazar boncuğu ile protesto etti.

Kırşehir Belediyesi tarafından 31 Mart 2019 seçimlerinde vaat edilen ve 4. yıla girilmesine rağmen tamamlanmayan proje alanlarını gezen Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Ar-Ge çalışmalarını belediyenin proje olarak halka sunduğunu söyledi. "41 kere maşallah" adını taşıyan belediye projelerini eleştiren Baltalık, “Kırşehir’de CHP ve İYİ Parti ittifakı belediyesi sosyal medya hesaplarından proje açıkladı. Kırşehir halkı ve Memleket Partisi açıklanan projeyi hayretle takip etti” dedi.

İl Başkanı Baltalık, “Ar-Ge çalışmalarını proje olarak Kırşehir halkına sunmak demek ne demek. 4 yıl önce söz verdiğiniz ve 10 bin metrekare alana yapılacak olan şehir içi otobüs terminalini göremiyoruz. Bu çalışma ikinci dört yıl için mi, bizler mi yanlış anladık? 500 kişinin istihdam edileceği et ve süt entegre tesisi ne oldu? 500 personel çalışıyor da bizlerin mi haberi yok. Yol, taziye evi, hal binası yapıyorsunuz, proje ve hizmet diye anlatıyorsunuz. Yılan hikayesine dönen hükümet konağımız var. Gelen giden herkes söz veriyor. Bakalım bu iş sonunda Kırşehir halkı ne kadar zarara uğrayacak. Bu konu üzerinde de Memleket Partisi olarak önemle duruyoruz" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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