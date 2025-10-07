CHP'li Çalıksoy 'Akaryakıt istasyonuna çevrilmek istenen cami alanı için itirazımızda, mahkeme bizi haklı buldu'

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve plan değişikliği ile cami alanının, akaryakıt istasyonu çevrilmesi planlanan bölge için mahkemeden karar çıktı. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında gündeme gelen konu oy çokluğu ile karara bağlanmıştı. Büyükşehir Belediye meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, meclis kararına CHP adına karşı çıktıklarını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti.

Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. CHP’li Çalıksoy, mahkemenin kesin kararı verdiğini ve yapılan işlemin doğru olmadığı yönünde karar verdiğini ifade etti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, “Halk adına yapılan haklı mücadelemizi kazandık. Akaryakıt alanına çevrilmek istenen cami alanı için yaptığımız itiraz mahkeme kabul edildi. Önce yürütmeyi durdurduk. Şimdi de mahkeme kesin kararını verdi.” ifadelerini kullandı.