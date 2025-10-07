  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Çalıksoy 'Akaryakıt istasyonuna çevrilmek istenen cami alanı için itirazımızda, mahkeme bizi haklı buldu'

CHP'li Çalıksoy 'Akaryakıt istasyonuna çevrilmek istenen cami alanı için itirazımızda, mahkeme bizi haklı buldu'

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen 'cami alanının, akaryakıt istasyonu çevrilmesi' kararına itiraz eden CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, 'Halk adına yapılan haklı mücadelemizi kazandık. Akaryakıt alanına çevrilmek istenen cami alanı için yaptığımız itiraz mahkeme kabul edildi' dedi.

CHP'li Çalıksoy 'Akaryakıt istasyonuna çevrilmek istenen cami alanı için itirazımızda, mahkeme bizi haklı buldu'

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve plan değişikliği ile cami alanının, akaryakıt istasyonu çevrilmesi planlanan bölge için mahkemeden karar çıktı. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında gündeme gelen konu oy çokluğu ile karara bağlanmıştı. Büyükşehir Belediye meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, meclis kararına CHP adına karşı çıktıklarını ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti.

Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. CHP’li Çalıksoy, mahkemenin kesin kararı verdiğini ve yapılan işlemin doğru olmadığı yönünde karar verdiğini ifade etti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, “Halk adına yapılan haklı mücadelemizi kazandık. Akaryakıt alanına çevrilmek istenen cami alanı için yaptığımız itiraz mahkeme kabul edildi. Önce yürütmeyi durdurduk. Şimdi de mahkeme kesin kararını verdi.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Vali Çiçek: 'Yeşilhisar'daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli'
Vali Çiçek: “Yeşilhisar’daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!