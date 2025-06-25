CHP'li Çalıksoy, 'Belediyemizin bu yanlış uygulamadan derhal dönmesini talep ediyoruz'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Talas Bahçelievler Hacı Cemil Caddesi’nde bulunan ve geçmiş dönemde SGK’nın mülkiyetinde olan bir arsanın satış yoluyla özel şahıslara devredilmesine tepki gösterdi.

Mülkiye müfettişlerini göreve davet ettiklerini ifade eden CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, “Bulunduğumuz bu alan, geçmiş dönemde “özel eğitim alanı” iken SGK’nın mülkiyetindeydi ve özel eğitim alanı olarak planlanmıştı. Daha sonra SGK, burayı satış yoluyla özel şahıslara devretti. Özel şahıslar, bu alanı aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak buranın konut alanına çevrilmesini talep ettiler. Bu talepleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Bizim itirazımız şudur: Burası özel eğitim alanı iken ve SGK’nın mülkiyetindeyken satılmış, satıştan sonra ise konut alanına çevrilmiştir. Bu durum ciddi bir değer artışı doğurmuştur. Yani buranın metrekaresi özel eğitim alanı iken 10 lirayken, konut alanına çevrildiğinde 100 liraya yükselmektedir. Madem burası konut alanına çevrilecekti, SGK mülkiyetindeyken bu dönüşüm yapılmalıydı. Böylece daha yüksek bir bedelle satılır, kamu ve devletimizin kasasına daha fazla gelir sağlanmış olurdu. Ancak burası özel şahıslara devredildikten sonra değer artırılarak konut alanına çevrilmiş ve kamu zarara uğratılmıştır. Biz, buranın özel eğitim alanından konut alanına çevrilmesine karşı çıkıyoruz. Mülkiye müfettişlerini göreve davet ediyoruz. Burada bir rant var. Burada özel kişilere bir ayrıcalık, bir hizmet sunuluyor. Yani özelin talebinin kabul edilmesi söz konusu. Bu nedenle, kamuoyuyla paylaşarak belediyemizin bu yanlış uygulamadan derhal dönmesini talep ediyoruz. Burada bazı kişilere yüksek kazanç sağlanmakta, ciddi gelir elde etme durumu ortaya çıkmaktadır. Çıkın, açıklayın: Buranın SGK’dan kime, ne şartlarda satıldığını; burayı kimlerin, ne zaman ve ne gerekçeyle konut alanına çevirmek için talepte bulunduğunu kamuoyuyla paylaşın. Tekrar ediyorum: Mülkiye müfettişlerini göreve davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.