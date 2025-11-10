CHP’li Çalıksoy: ”Bimis ocakları meşelik alanları yok ediyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi ve 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda CHP Meclis Üyesi ve Talas Grup başkanvekili Mustafa Çalıksoy, Talas’ın kırsalında himis ocaklarının işletildiğini ve bu maden işletme sahiplerinin hukuki yönetmeliklere uymayarak maden alanlarında bulunan meşelik alanları tahrip ettiklerini ifade ederek “Kimsenin ocak/maden işletmesine karşı değil fakat bu noktada maden işletme sahipleri kanuni temayüllere uymadığı için uyarmak zorundayız. Su krizi ve iklim değişiklikleri adına tonlarca paralar harcanıyor, madenlere yakın meşelik alanlar bir bir yok ediliyor. Valiliğimiz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bu noktada çiftçinin, köylünün yanında durmalıdır. Doğa, bilinçsiz ve pervasızca tahrip ediliyor. Fidan dikme seferberliklerinden önce mevcuttaki doğamıza sahip çıkmak zorundayız” dedi.