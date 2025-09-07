  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Çalıksoy, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür'

CHP'li Çalıksoy, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür. Halkın umududur. Partimize yönelik kurulan tuzakların, kumpasların herkes farkında olmalıdır. Herkes sorumlu davranmalı ve uyanık olmalıdır. Çünkü CHP son kaledir' dedi.

CHP'li Çalıksoy, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İktidarın son dönemde CHP’yi hedef alan söylem ve tutumlarının CHP’yi karıştırmak ve iktidara gidilen yolda engellenmek amacı taşıdığını ifade ederek, “CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür. Halkın umududur. Partimize yönelik kurulan tuzakların, kumpasların herkes farkında olmalıdır. Herkes sorumlu davranmalı ve uyanık olmalıdır. Çünkü CHP son kaledir. Karanlık emelleri olanlar, bu karanlık emellere taşeronluk yapanlar CHP'yi karıştırmak, birliğine, bütünlüğüne zarar vermek, iktidara giden yolda halkın partisini engellemek için her yolu deniyor. Her kirli planı, hukuksuz adımı da mübah sayıyor. Değerli yol arkadaşlarım, birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok. Kuvayi Milliye ruhuyla hareket etmekten başka şansımız yok. Kimse karamsar olmasın, kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP, halkın desteğiyle bu kara bulutları dağıtacak, adil bir düzeni, aydınlık bir geleceği inşa edecek. O yüzden 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek, birbirimize destek vererek, birlik ve bütünlük içinde, güçlü bir iradeyle tam yol ileri” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
Otomobilin önünü kesip zorla para isteyen kişi tutuklandı
'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'
'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'
77 Yaşında 5. Kez Maraton Parkurunda
77 Yaşında 5. Kez Maraton Parkurunda
Ertelenen kongre hakkında CHP'li Keskin 'Tüzüğün bize verdiği yetki çerçevesinde hareket ettik'
Ertelenen kongre hakkında CHP’li Keskin; “Tüzüğün bize verdiği yetki çerçevesinde hareket ettik”
Yaşar Karayel kitabın ortasından konuştu: 'Kazanmış değil, seçilmiş durumdayız'
Yaşar Karayel kitabın ortasından konuştu: ‘Kazanmış değil, seçilmiş durumdayız’
Kayseri'de bir kişi ölü halde bulundu
Kayseri’de bir kişi ölü halde bulundu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!