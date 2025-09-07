CHP'li Çalıksoy, 'CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İktidarın son dönemde CHP’yi hedef alan söylem ve tutumlarının CHP’yi karıştırmak ve iktidara gidilen yolda engellenmek amacı taşıdığını ifade ederek, “CHP bu ülkenin birleştirici gücüdür. Halkın umududur. Partimize yönelik kurulan tuzakların, kumpasların herkes farkında olmalıdır. Herkes sorumlu davranmalı ve uyanık olmalıdır. Çünkü CHP son kaledir. Karanlık emelleri olanlar, bu karanlık emellere taşeronluk yapanlar CHP'yi karıştırmak, birliğine, bütünlüğüne zarar vermek, iktidara giden yolda halkın partisini engellemek için her yolu deniyor. Her kirli planı, hukuksuz adımı da mübah sayıyor. Değerli yol arkadaşlarım, birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok. Kuvayi Milliye ruhuyla hareket etmekten başka şansımız yok. Kimse karamsar olmasın, kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP, halkın desteğiyle bu kara bulutları dağıtacak, adil bir düzeni, aydınlık bir geleceği inşa edecek. O yüzden 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek, birbirimize destek vererek, birlik ve bütünlük içinde, güçlü bir iradeyle tam yol ileri” şeklinde konuştu.