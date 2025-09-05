CHP'li Çalıksoy, 'CHP'ye savaş başlamıştır'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İktidarın son dönemde CHP’yi hedef alan söylem ve tutumlarının bilinçli bir yönlendirme olduğunu iddia ederek, “Her sabah kalktığımızda ülkemizde yeni bir gündemle uyanıyoruz. Ne yazık ki, iktidar son dönemde gündemin başına hep Cumhuriyet Halk Partisini koyuyor. Neden? Çünkü korkuyorlar. Elbet korkacaklar. Korksunlar. Çünkü; Cumhuriyet Halk Partisi gümbür gümbür halkın desteği ile iktidara geliyor. Hafızamızı bir yoklayalım bazı yaşananları unutmayalım. Unutturmayalım. Son bir yılda ülkemizde yaşananların özeti. PKK terör örgütü ile barış ilan edildi. Terörist başı apo'ya özgürlük vaad edildi. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi CHP'ye savaş açıldı. Evet CHP'ye savaş başlamıştır. Amaç nedir? CHP'yi halkın gözünde küçük düşürmek üzerine kurulan kötü senaryolarla dolu bir yığın operasyonlar. 23 yıldır iktidardalar kendilerinin hiçbir suçu yok. Ya CHP suçlu ya da bu olumsuzlukların nedeni dış güçler. Bunlar teflon tava gibi maşallah üzerlerine hiçbir olumsuzluk yapışmıyor. Orman yangınları doğal afetler oluyor. Dağlarımız ormanlarımız yakılıyor. Ama iktidar suçlu değil. Pahalılık. İşsizlik. Yoksulluk. Eğitim ve barınma sorunu. Borsa, döviz, altın almış başını gidiyor. Enflasyon yükselmiş. Bunlardan söz edilmiyor varsa yoksa Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi büyük mitingleri sürdürüyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel büyük bir emekle, yüksek enerji ve dinamimizle yüreğini ortaya koyup çalışıyor, oradan oraya koşuyor. Mitinglerde başarılı konuşmalar yaparak halkın umudu oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi şu an Türkiye'nin birinci Partisi durumunda ve iktidara çok güçlü bir şekilde koşarak geliyor. CHP büyük ideallerin partisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri ve açtığı aydınlık yolda durmadan ilerleyerek iktidara geliyoruz onun için korkuyorlar. Hepimiz yeterince bunaldık. Ülkemize toplumsal bir huzur gerekiyor. Bu huzuru da Cumhuriyet Halk Partisi getirecektir. Terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldıranlar bu huzuru getiremezler. Halkımız da artık susmuyor. Vatandaş artık susma. Bizler sustukça bunlar azgınlığı iyice artıracak. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açanlar. Talimatla konuşanlara karşı asla susmayacağız. Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenler susabilir ama biz susmayacağız. Doğruları söyleyeceğiz. Yanlışları suratlarına tokat gibi vuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin talimatı ile teslim alınamayacak. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Hak, Hukuk adalet” ifadelerine yer verdi.