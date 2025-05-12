CHP'li Çalıksoy'dan Bülent Ecevit'in isminin caddeye verilmesi talebi

Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 44 asıl, 38 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Burada söz alan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy: “Eski başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit'i rahmetle şükranla minnetle anıyorum. Biz önceki dönem mecliste gündeme alınarak başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in ismi bir caddeye verilmesi gündeme alındı. Fakat bir yıldır bu isim meclisten komisyona, komisyondan meclise gidiyor geliyor. Bülent Ecevit'in ülkemize, milletimize yaptığı hizmeti burada saymakla bitiremeyiz. Tarih yazmış bir başbakanımızın isminin en kısa zamanda önümüzdeki meclise, önümüzdeki komisyonda değerlendirilerek şehrimizin merkezinde işlek bir caddeye verilmesini talep ediyoruz. Bunun böyle bir gidip gelmesi bu meclise de bizlere de yakışan bir durum değil. En kısa zamanda bunu bir karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz, talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.