CHP'li Çalıksoy'dan İstanbul İl Teşkilatına Kayyım Tepkisi

CHP Büyükşehir Belediye meclis üyesi Mustafa Çalıksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgüt iradesine ve demokratik değerlerine sahip çıkıyoruz. İstanbul İl Başkanımız Sn. Özgür Çelik, üyelerimizin ve örgütümüzün güveniyle seçilmiş, emeğin ve halkın temsilcisidir, irademizdir. Onun yerine yapılan atama, parti içi demokrasimize karşı aleni bir darbedir. CHP, atamalarla yönetilen bir parti değildir; örgütün ve halkın iradesiyle yol yürür. Kayyum mantığıyla alınan bu karar, sadece bir isim değişikliği değil, partimizin özüne ve tarihine yapılan bir saldırıdır. Bizler, örgütümüzün iradesine ve vicdanına sahip çıkacak, demokratik haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Hiçbir atama, hiçbir müdahale, CHP’nin emekle, mücadeleyle ve halkın gücüyle büyüyen iradesini bastıramaz. Özgür Çelik’in temsil ettiği değerleri ve örgütümüzün iradesini korumaya kararlıyız. Özgür Çelik vicdanımızdır, bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.