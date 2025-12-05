CHP'li Çalıksoy'dan 'Kent Lokantası' resti: 'Gücünüz yetmiyorsa söyleyin, biz açalım!'

​Ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedildiği Kayseri’de, CHP Grubundan halkın sofrasına dokunacak önemli bir çıkış geldi. CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Türkiye genelinde sosyal belediyeciliğin simgesi haline gelen Kent Lokantası uygulamasının Kayseri’de hala hayata geçirilmemesini eleştirdi.

​"Bu Bir Lütuf Değil, Zorunluluktur"

​Çalıksoy, yaptığı videolu açıklamada, emeklilerin, öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların dışarıda yemek yiyemez hale geldiğini vurguladı. Belediyenin kaynaklarının halkın öncelikli ihtiyaçlarına aktarılması gerektiğini belirten Çalıksoy, Büyükşehir yönetimine net bir çağrıda bulundu.

​"Siz Yapmazsanız Biz Yaparız"

​Açıklamasında belediye yönetiminin sessizliğine dikkat çeken Çalıksoy, şu ifadeleri kullandı:

​"Vatandaşımız geçim derdindeyken, öğrencilerimiz bir öğün yemeğin hesabını yaparken yerel yönetimler buna seyirci kalamaz. Kent Lokantaları artık bir ihtiyaçtır. Buradan Büyükşehir yönetimine sesleniyorum; Kayseri halkına bu hizmeti çok görmeyin. Eğer 'kent lokantası açmaya gücünüz yetmiyorsa' çıkın bunu açıkça söyleyin. O zaman biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi imkanlarımızla, dayanışmayla o lokantayı bizzat açarız ve halkımızın hizmetine sunarız."

​Kayseri halkının sosyal yardımlara değil, sosyal haklara ihtiyacı olduğunu belirten Çalıksoy, belediye yönetiminden somut bir adım beklediklerini, aksi takdirde sözlerinin arkasında durarak gerekli aksiyonu alacaklarını ifade etti.

​Açıklamanın tamamı ekteki videoda yer almaktadır.

