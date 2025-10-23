  • Haberler
  CHP'li Gaziantep Vekil'den Kayseri vurgusu: 'Sanayici Can Çekişiyor!'

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Kayseri, Gaziantep, Denizli ve Bursa gibi illerde tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sorunları meclis gündemine taşıyarak 'Evet, ekonomimiz gerçekten çok büyük sıkıntı içerisinde. Sadece Türkiye'de değil dünyada da aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Ancak frene birdenbire bastığınız için şu an ülkedeki her kesim, her sektör büyük acı içerisinde, sanayiciler geceleri yatamıyor, işçi geceleri yatamıyor. Gaziantep başta olmak üzere, Denizli, Kayseri, Bursa. Bütün sanayiciler, tekstil sektörüyle uğraşan bütün sanayici arkadaşlarımızın hepsi can çekişiyor' dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Kayseri, Gaziantep, Denizli ve Bursa gibi illerde tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme taşıdı.

CHP’li Meriç, “Tekstil sektörü gerçekten şu an can çekişiyor ve ülkemizden teker teker Mısır'a doğru yol alıyorlar. Çözümü çok kolay ama maalesef, AK Parti sıraları boş olduğu için duymaktan, görmekten çok uzaklar. Tekstilde asgari ücretle çalışan tüm hemşehrilerimiz, ülkeye emek veren gariban işçilerimiz memnun değil. Ama aynı zamanda milyonlarca dolarlık yatırım yapan ve bu yatırımları yaparken de sizlerden yani bu ülkeyi 23 yıldan beri yöneten AKP hükümetinden teşvik alan, 23 yıldan beri bu ülkeyi yöneten AKP hükümetinin bankalarından kredi çeken bu sanayicileri yalnız bıraktınız. Bakın, Çin'den ithal gelen malzemelere, mallara bir gümrük vergisi dahi koyamıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun. Evet, bu sanayiciler. Birilerinin kendi malı gibi düşünebilirsiniz ama her şey milli, bizim, kimse bu fabrikaları sırtına yükleyip de götüremeyecek. Lütfen, artık bu tekstil sektörünün sıkıntılarına bir çözüm bulmak için yan yana gelelim. Halkın derdine bir çözüm bulmak için ne gerekiyorsa sizlerle birlikte biz de yer alalım ama duymazsanız, görmezseniz, bir şekilde bu sese kulak vermezseniz bu sıkıntıları çözemeyiz. Evet, ekonomimiz gerçekten çok büyük sıkıntı içerisinde. Sadece Türkiye'de değil dünyada da aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Ancak frene birdenbire bastığınız için şu an ülkedeki her kesim, her sektör büyük acı içerisinde, sanayiciler geceleri yatamıyor, işçi geceleri yatamıyor. Bakın, bu sıkıntılara ancak birlikte çözüm yolu bulabiliriz. Elinizi vicdanınıza koyun diyorum tekrar. Gaziantep başta olmak üzere, Denizli, Kayseri, Bursa. Bütün sanayiciler, tekstil sektörüyle uğraşan bütün sanayici arkadaşlarımızın hepsi can çekişiyor. Yarın kapattığında, bu işsizlik arttığında ne diyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

