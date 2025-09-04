CHP’li Genç, kayyım kararını 'hukuksal darbe' olarak nitelendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararı ile görevden alınması ve yerine kayyum atanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilin parti başkanlarını İstanbul’a çağırdı. 81 ilde eş zamanlı parti başkanlıkları önünde basın açıklaması düzenlendi.

Bu kapsamda Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Basın açıklamasında konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Bildiğiniz gibi 4 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş tarihidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, bizim ilk kurultayımız 4 Eylül Sivas Kongresi’dir. Nasıl ki Sivas Kongresi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldıysa, ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yükselmişse, bugün de aynı duygu aynı düşüncelerle mücadelemize devam ediyoruz. Her kim nereden saldırırsa saldırsın, nasıl bir darbe yaparsa yapsın gerek askeri darbeler gerek hukuksal darbeler Cumhuriyet Halk Partisi ve kadroları dimdik ayaktadır. 81 ilde bugün yaptığımız ortak basın açıklamaları ile bizlere karşı uygulanan hukuksuz uygulamaların, hukuksuz talimatların bizim için hiçbir önemi yok. Bizim kıymetli il başkanlarımız, parlemento grubumuz, genel başkanımız, yetkili tüm organlarımız dimdik ayakta ve ülkesine hizmet etmektedir. Ben buradan tekrar sesleniyorum: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” şeklinde konuştu.