CHP'li Genç: ''Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' vaadi buhar oldu'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, asgari ücretin her geçen ay eridiğini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için çağrıda bulundu. CHP’li Genç, “2025’in ortasına geldik. Asgari ücret hala 22 bin 104 TL. TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 25 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 80 bin liranın üzerine çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 32 bin lirayı aşmış durumda. Yani bugün bir asgari ücretli, bırakın ailesini, kendi hayatını bile idame ettiremiyor. İktidarın, ‘Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ vaadi buhar oldu. Enflasyon TÜİK’in verilerine göre bile yüzde 35’in üzerinde. Asgari ücretlinin, emeklinin maaşı her geçen ay eriyor. Bu maaşlarla ay sonunu getirmek değil, haftayı tamamlamak bile mümkün değil. Ücretleri sabit tutup enflasyonu serbest bırakmak, emekçiye sistematik bir yoksulluk dayatmaktır. İktidara çağrımızı yineliyoruz: Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanmalı, emekçinin alım gücünü koruyacak gerçek bir zam yapılmalı” ifadelerinde bulundu.