CHP’li Genç’ten AK Parti’li Çopuroğlu’na “İktidar sözcülerinin mahkeme kararı verilmeden peşin hüküm dağıtmasını sorgulayın”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısını eleştiren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Genç, şu ifadelere yer verdi: “Sayın Şaban Çopuroğlu, “Gerçeklerden kaçamazsınız” diyorsunuz ya, o zaman gerçeklerden başlayalım. Gerçek şu: Bu ülkede kimse ‘yargılama olmasın’ demiyor. Bizim itirazımız, hukukun herkese eşit uygulanmamasına; muhalefete gelince şafak operasyonuna dönen, iktidara gelince suskunlaşan bu çifte standardadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in söylediği budur. Sizin ‘algı’ diye küçümsemeye çalıştığınız şey, milletin gözü önünde büyüyen adalet krizidir. Madem yargı bağımsız diyorsunuz, o halde önce iktidar sözcülerinin ve saray dilinin mahkeme kararı verilmeden peşin hüküm dağıtmasını sorgulayın. Madem hukuk diyorsunuz, o halde neden her siyasi tartışmada hedefte hep CHP’li belediyeler, CHP’li başkanlar, CHP örgütleri var; onu açıklayın. Ama siz bu sorulara cevap vermek yerine konuyu ‘algı’ diyerek kapatmaya çalışıyorsunuz. Çünkü asıl gerçeği konuşmak istemiyorsunuz.”

“BİZ KİMSENİN YOLSUZLUĞUA BULAŞMASINI SAVUNMAYIZ”

Sözlerini sürdüren Genç, “O gerçek de şudur; bu ülkede insanlar geçinemiyor. Son iki ayda 438 bin vatandaş borcunu ödeyemediği için icralık oldu, 4 milyon 271 bin kişi bankaların takibinde. Vatandaşın borcu 6,5 trilyon lirayı aştı, faizler yüzde 60’lara dayandı. Esnaf kepenk kapatıyor; sadece 3 ayda kapanan esnaf sayısı 34 bine ulaştı. Şimdi siz söyleyin: Millet pazarda fileyi dolduramazken, emekli maaşıyla ay sonunu getiremezken, gençler iş bulamazken Bu tabloyu ‘algı’ diyerek mi açıklayacaksınız? Biz kimsenin yolsuzluğa bulaşmasını savunmayız. Ama hukuku, rakibi tasfiye etmenin aparatı haline getirmenize de sessiz kalmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yaptığı, milletin iradesine de adalet talebine de geçim mücadelesine de sahip çıkmaktır. Sandıkta yenemediğinizi, baskıyla ve gündem saptırarak yıpratma gayreti içindesiniz ama şunu bilin: Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de milletin iradesine yönelen hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyecektir” ifadelerine yer verdi.