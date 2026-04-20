CHP'li Genç'ten Felahiye'de ucuz et satan 'Halk Kasabı' vurgusu

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Aşkın Genç, seçim sürecinde verilen sözlerin kısa sürede yerine getirildiğini ifade ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Şeref Güleser’in mitinglerde bir sözü vardı. ‘Seçilir seçilmez, Felahiye’me Halk Kasabı açacağım’ demişti. Seçildikten hemen sonra ilk icraatı, Felahiye Belediyesi’ne ait Halk Kasabı açmak oldu. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi Felahiye’ye davet ediyoruz. Belediyemizden etlerini huzurluca, uygun fiyata alsınlar” dedi.

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser de uygulamanın hem fiyat hem de kalite açısından vatandaşta karşılık bulduğunu belirterek, “Halk Kasabı açtık, fiyatlarımız çok uygun. Kesim şu anda 640 lira, 770 liraya et satıyoruz. Sucuk 900 lira. Hiç ikinci madde bulamazsınız, iki yıl oldu ne sucuğumuzdan ne etimizden, bir gün bir kişiden şikayet gelmedi. Etlerimiz şeffaf, kesimhaneden geliyor” ifadelerini kullandı.

Felahiye Belediyesi Halk Kasabı’nda kuşbaşı et ve kıyma 770 TL, sucuk ve kuzu eti 900 TL, bonfile ve pirzola 970 TL, kuzu pirzola ise 1000 TL’den satışa sunuluyor.

Fiyatlara ilişkin karşılaştırma yapan Genç, “Aynı ürünler zincir markette dana bonfile 1200 TL, dana antrikot 1000 TL, kuzu pirzola 1395 TL, kuzu kuşbaşı 1045 TL. Aradaki fark ortada. Bu fark doğrudan vatandaşın cebine yansıyor” dedi.

Açıklamasında ekonomik koşullara da değinen Genç, “Bugün Türkiye’de iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle vatandaş temel gıdaya erişemiyor. Böyle bir tabloda yerel yönetimlerin sorumluluğu artıyor. Felahiye Belediyesi’nin hayata geçirdiği Halk Kasabı, vatandaşın doğrudan yararına olan bir uygulamadır” değerlendirmesinde bulundu.

Genç, CHP’li belediyelerin baskı ve engellemelere rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.