CHP'li gençlerden 'KYK bursu, cep harçlığı değildir' çıkışı

CHP’nin yeni il teşkilat binası önünde yapılan basın açıklamasında İl Başkanı Ümit Özer’in bulunmaması dikkat çekerken, açıklama tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerle paralel şekilde yapıldı.

Çakmak, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken karşılaştıkları maddi zorluklara işaret ederek, burs ve kredilerin yalnızca sembolik bir destek değil, gençlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati bir kaynak olduğunu vurguladı. “Bugün öğrenciler barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. KYK bursu bir harçlık değil, gençlerin geleceğe tutunabilmesi için bir destek olmalıdır” dedi.

Açıklamada, üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarının çözülmesi için daha güçlü sosyal politikaların hayata geçirilmesi gerektiği mesajı verildi.