CHP’li Gözbaşı, “Birilerinin altındaki koltuk sarsılmasın diye; milletin önündeki sandık gidiyor”

CHP Genel Merkezi tarafından Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı.

İl Başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP İl binasında partililerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Gözbaşı yaptığı açıklamada, “Bu akşam karşınıza, alışılagelmiş bir basın açıklamasıyla çıkmadım. Bakınız; hemen yanımda bir makam koltuğu duruyor. Ve onun tam üzerinde, milletin namusu olan bir seçim sandığı var. Neden biliyor musunuz? Çünkü 21 Mayıstan bu yana bu ülkede koparılan fırtınaların, yaratılan suni krizlerin, askıya alınan hukukun ve her gün bağımsız basının sütunlarında anlatılan o acı tablonun tek bir özeti var. Birilerinin altındaki koltuk sarsılmasın diye; milletin önündeki sandık gidiyor! Bugün asırlık çınarı, Cumhuriyetimizin kurucusu partimizi hukuksuzluklarla, Gençliğe Hitabe'de Gazi Mustafa Kemal'in bizi uyardığı o "gaflet ve dalalet" uykusunun tam içinden esir almaya çalışıyorlar! Son 30 güne bir bakın... Milletin çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığı gerçek yangını konuşmayalım diye; her sabah yeni bir hukuk garabetiyle, yeni bir siyasi mühendislikle uyanıyoruz. Biz 'Emekli aç' diyoruz; onlar 'Makam' diyor! Biz 'Asgari ücretli bitti' diyoruz; onlar 'Benim koltuğum' diyor! Biz 'Hukuk' diyoruz; onlar 'Yasak' diyor! Milletin hür iradesiyle emanet ettiği sandıklar, birilerinin şahsi ikbal haritasına göre yerinden sökülüp alınıyor! Şimdi bu koltuk sevdalılarına, bu lüks binaların sarhoşlarına sesleniyorum... Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne zannediyorsunuz? Bu parti; rezidanslarda, plazalarda, ihale masalarında kurulmadı! Bu parti; Erzurum'da gaz lambasının ışığında, Sivas'ta derme çatma ahşap sıralarda, Anafartalar'da barut kokusu altında, Kocatepe'de yırtık bir kaputun üstünde kuruldu! O gün ne bu şatafatlı binalar vardı, ne de uğruna hukuku katlettiğiniz bu deri koltuklar! Evet; bugün belki içine gireceğimiz lüks binalarımız yok... Ama bizim arkamızda dağ gibi bir halkımız, sarsılmaz bir milletimiz var! O yoklukta, o imkânsızlıkta bu ülkeyi kuran iradeye, bugün bu hukuksuzlukları reva görenler bilsinler ki; yaptıklarınız tarihin sayfalarına sıradan bir siyasi hamle olarak değil, simsiyah bir kara leke olarak kazınacaktır! Ve o leke, sizin çocuklarınızın, torunlarınızın hatta torunlarınızın torunlarının bile alnından çıkmayacaktır! Biz buraya koltuk için oturmadık. Geldiğimiz ilk günden bu yana hep sahadaydık, buraya oturmak için gelmedik! Şimdi kumpasın mimarlarına halkımızla Soruyorum: Rüzgarı bu denli arkamıza aldığımız, bütünleştiğimiz bir anda böylesine hukuksuzlukların yaşanması, kime hizmet etmektedir? Ama unuttukları, hesap edemedikleri bir şey var. Karşılarında sahipsiz bir kitle yok! Karşılarında ne yapacağını bilmeyen bir güruh yok! Karşılarında; arkasına milyonların rüzgârını almış, bu partinin evlatlarının helal oylarıyla seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sarsılmaz iradesi ve liderliği var” dedi.

“HİÇBİR KUMPAS, HİÇBİR TEHDİT, SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZIN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAK”

Gözbaşı, Türkiye İttifakı vicdanın bir milim dahi geri atmayacaklarını da belirterek, “Genel Başkanımızın açtığı yolda, gösterdiği hedefte, kurduğu 'Türkiye İttifakı' vicdanında bir milim dahi geri adım atmayacağız! Bizi çekmek istedikleri o bataklığa düşmeyeceğiz; sokağın sesini, tencerenin yangınını, gasp edilmek istenen sandığın davasını en gür sesle savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir kumpas, hiçbir tehdit, seçilmiş Genel Başkanımızın ve bu ulu çınarın yürüyüşünü durduramayacak. Buradan, bu ülkenin aydınlık yüzlü gençlerine sesleniyorum... Biliyorum, yoruluyorsunuz. Biliyorum, her sabah telefon ekranına baktığınızda 'Bu ülkede benim sesimi kim duyacak?' diyorsunuz. Size söz veriyorum; sizin omuzlarınıza bindirilen bu karamsarlık yükünü biz alacağız! Sizin hayallerinizi, üç-beş muhterisin makam hırsına kurban etmeyeceğiz. Bu sandık sizin geleceğinizdir; o sandığı o koltukların tepesine balyoz gibi indirmek de bizim boynumuzun borcudur! Biz bu makam koltuklarına dün de kurulmadık... Bundan sonra da oturmayacağız! Şimdilik geri almak üzere demokrasiyi, Cumhuriyeti geri almak üzere gerçek yerimize, halkımızın yanına... SİNE-İ MİLLETE DÖNÜYORUZ! Koltuklar onların olsun, sokaklar bizimdir! Saraylar onların olsun, meydanlar bizimdir! Karanlık onların olsun; aydınlık, pırıl pırıl yarınlar bizimdir! Ve Seçilmiş Genel Başkanımızın o tarihi çağrısıyla sesleniyorum: Baskıya boyun eğmeden... Hukuksuzluğa teslim olmadan... Zalime 'sen zalimsin' demekten bir an bile geri durmadan... Şimdi, kucağımızda milletin namusu olan bu emanetle... Buradan, Cumhuriyet Meydanı'na, Atamızın huzuruna” ifadelerini kullandı.