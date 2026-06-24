CHP'li Gözbaşı, 'Kapıdan zamanında nasıl coşkuyla girdiysek, emanetimizi aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız'

CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı ve partililer parti binasından çıkarken tansiyon yükseldi. CHP Kayseri İl Başkanlığı Binası önünde açıklamalarda bulunan CHP’li Gözbaşı ve partililer yapılan açıklamanın ardından Atatürk Anıtı’na yürüdü.

CHP’li Ufuk Ozan Gözbaşı, İl Binası önünde yaptığı açıklamada, “Arkamda gördüğünüz bu bina, bu duvarları bugün, butlan bir zihniyet, yok hükmünde bir anlayış teslim almış olabilir. Bugün yüreklerimiz buruk. Ancak başımız dik, alnımız ak. Çünkü onlar zannediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi o beton duvarlardan, o deri koltuklardan ya da o tabeladan ibaret. Yanılıyorlar. Bizim çınarlarımız binalara değil, Kuvayı Milliye ruhunun köküne kök salmış bir çınardır. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de en gür sesle ifade ettiği gibi, bizim binalarımız yoksa banklarımız var. Bizim lüks salonlarımız yoksa sokaklarımız, meydanlarımız ve arkasına yaslanacağımız koca bir milletimiz var, milletin sinesi var. Buradan tüm örgütümüze, her bir üyemize bir çağrı ve bir talimat iletmek istiyorum: Sakın ola ki umutsuzluğa kapılıp bir tek istifa dahi düşünmeyin. Biz hancıyız, onlar yolcudur. Genel Başkanımızın talimatı gelene kadar herkes yerinde dimdik, kaya gibi duracak. Bir tek yaprak bile dökmeyeceğiz. Bizi bu binaların içine hapsedip kendi iç meselelerimizle boğacaklarını ve sokağın sesini kısacaklarını sananlara müjdemiz olsun: Biz bugün daha yeni başlıyoruz. Çok yakında yeni çalışma binamıza geçecek ve dünden daha inançlı bir şekilde gümbür gümbür çalışmaya devam edeceğiz. Siz bu kumpaslarla milletin mutfağındaki o devasa yangının üzerini örteceğinizi mi sandınız? Bizi oyalayamayacaksınız. Bizim kavgamız bu boş beton yığınlarında değil; pazarda fileyi dolduramayan, boynu bükük ananın feryadındadır. Bizim kavgamız ay sonunu getiremeyen asgari ücretlinin yangınında, kirasını ödeyemeyen emeklinin çaresizliğindedir. Bizim kavgamız siftahsız kepenk kapatan esnafın, ürünü tarlada kalan çiftçinin, kendi öz yurdunda hayal kuramayan, garip duruma düşen genç evlatlarımızladır. Bu suni krizlerle sokağın açlığını, yoksulluğunu unutturmanıza asla izin vermeyeceğiz. O dertlere derman olmak için kapı kapı, mahalle mahalle, sokak sokak bugünden itibaren gezmeye devam edeceğiz. Bu partinin gerçek sahipleri biziz, arkamdaki bu yoldaşlarımdır. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek; emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız. Şimdi sokaklar bizimdir. Şimdi milletin sinesi bizimdir. Yolumuz açık, aydınlık ve zaferle dolu olsun” ifadelerini kullandı.