CHP'li Gümüş: '280 milyon TL'lik ek ödenek şeffaf değil, meclis yanıltılıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Kocasinan Belediyesi Aralık ayı ek meclis toplantısında Belediyenin 2025 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi maddesi ile ilgili görüşlerini belirterek, “Komisyon raporunda bu 280 milyon TL’nin müdürlüklere dağılımı yer almakla birlikte, karara yetecek en temel mali veriler dosyalarda bulunmamaktadır. Ne yazık ki Meclis üyelerine sunulan resmi belgelerde, bu ek ödeneğin hangi zorunlu ihtiyaçtan doğduğu, bütçe tahminlerinin neden aşıldığı ve kaynağın hangi bütçe kaleminden karşılanacağı ya da nasıl finanse edileceği konusunda hiçbir somut açıklama yer almamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60. maddesi; şeffaflık, hesap verebilirlik ve mali disiplin ilkelerini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak elimizdeki rapor, bu ilkelerin gerektirdiği ayrıntı düzeyinden uzaktır. Dahası, aktarım yapılacak bütçe kalemlerini açıkça göstermesi gereken ek cetvel dahi dosyalara eklenmemiştir. CHP Grubu adına soruyorum: 280 milyon TL gibi devasa bir ödeneğin zorunlu gerekçesi nedir? Bu ödeneğin finansman yöntemi nedir? Borçlanma mıdır? Yeni bir gelir midir? Yoksa başka bir bütçe kaleminden mi aktarılacaktır? Bu soruların hiçbirine raporda yanıt verilmemiştir. Üstelik komisyon kararının oy çokluğuyla alınmış olması, komisyon içinde dahi mali disiplin açısından ciddi kaygılar bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle gerekçesi açıklanmamış, finansman kaynağı belirtilmemiş ve hukuki dayanağı eksik bırakılmış bu ek ödenek talebinin mevcut haliyle kabul edilmesinin, kamu vicdanı ve mali disiplin ilkeleri bakımından doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu çerçevede Meclisimizi bütçe şeffaflığını sağlamaya ve mali disiplini korumaya davet ediyorum. Ayrıca 30 milyon TL tutarında bir gecikme zammı bulunmaktadır. Sayın Başkanım, bu 30 milyon TL’lik gecikme zammının neden kaynaklandığı komisyona açık ve net bir şekilde izah edilememiştir. Oysa 30 milyon TL ciddi bir rakamdır. Bunun da açıklanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.