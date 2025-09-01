  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Gümüş, 'Adalet konusundaki konuşmam yarıda kesildi'

CHP'li Gümüş, 'Adalet konusundaki konuşmam yarıda kesildi'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, 'Bugün Kocasinan Belediyemizin meclis toplantısında gündem dışı söz almak istedim. Gündem dışı sözde adaletle ilgili, bugün adli yılın açılış yıldönümü ve dünya barışıyla ilgili bir konuşma yapacaktım. Fakat başkanımız buna müsaade etmeyerek konuşmamı yarıda kesti. Biliyorsunuz, adalet hepimize lazım. Ki mecliste hukuk kanunlar geçerli ve mecliste de bu konu hassas bir konu, konuşulması gereken bir konu iken başkanım maalesef tahammül göstermedi ve konuşmamı sonlandırdı, kesmek zorunda kaldı. Şu anda tutuklu belediye başkanlarımız var. CHP'den birçok belediye başkanlarımız cezaevinde, birçok belediye meclis üyelerimiz cezaevinde, birçok belediye çalışanlarımız cezaevinde. Bunları bu meclis kürsüsünde adli yılın açılışında konuşmayacağız da ne zaman ve nerede konuşacağız?' dedi.

CHP'li Gümüş, 'Adalet konusundaki konuşmam yarıda kesildi'

Kocasinan Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 18 asıl 1 ek gündem olmak üzere 19 madde görüşüldü. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, toplantı sonunda gündem dışı söz almak istedi. Gümüş yaptığı açıklamada, “Bugün Kocasinan Belediyemizin meclis toplantısında gündem dışı söz almak istedim. Tabii başkanımız gündem dışı söz verdi bize. Gündem dışı sözde adaletle ilgili, bugün adli yılın açılış yıldönümü ve dünya barışıyla ilgili bir konuşma yapacaktım. Fakat başkanımız buna müsaade etmeyerek konuşmamı yarıda kesti. Biliyorsunuz, adalet hepimize lazım. Ki mecliste hukuk kanunlar geçerli ve mecliste de bu konu hassas bir konu, konuşulması gereken bir konu iken başkanım maalesef tahammül göstermedi ve konuşmamı sonlandırdı, kesmek zorunda kaldı. Şu anda tutuklu belediye başkanlarımız var. CHP’den birçok belediye başkanlarımız cezaevinde, birçok belediye meclis üyelerimiz cezaevinde, birçok belediye çalışanlarımız cezaevinde. Bunları bu meclis kürsüsünde adli yılın açılışında konuşmayacağız da ne zaman ve nerede konuşacağız? Onun için bunu da doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta 'Belediye Mahallemizde' Yeniden
Talas’ta 'Belediye Mahallemizde' Yeniden
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor
Pınarbaşı'nda İçme Suyu Hattı Yenileniyor: 13 Milyon TL'lik Yatırım
Pınarbaşı'nda İçme Suyu Hattı Yenileniyor: 13 Milyon TL’lik Yatırım
Kıbrıs Başbakanı'ndan Hulusi Akar'a Teşekkür: Kıbrıs Türk Halkı'nın Haklı Davası Savunuldu
Kıbrıs Başbakanı'ndan Hulusi Akar’a Teşekkür: Kıbrıs Türk Halkı’nın Haklı Davası Savunuldu
Açık kanala bir otomobil daha uçtu: 1 yaralı
Açık kanala bir otomobil daha uçtu: 1 yaralı
Kızılay Kadın Kolları'ndan okula başlayan çocuklara kırtasiye desteği
Kızılay Kadın Kolları’ndan okula başlayan çocuklara kırtasiye desteği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!